Polska rakieta LLR‑33 BURSZTYN 2K dotarła do przestrzeni kosmicznej

Kilka dni temu dziennikarka Wirtualnej Polski Karolina Modzelewska informowała o przygotowaniach do ważnego testu polskiej rakiety ILR-33 BURSZTYN 2K . Konstrukcja opracowana przez Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa była przygotowywana do suborbitalnego lotu, który miał zostać przeprowadzony z norweskiego centrum kosmicznego Andøya Spaceport.

Start rakiety odbył się – zgodnie z planem – 3 lipca i zakończył pełnym powodzeniem. ILR-33 BURSZTYN 2K nie tylko zgodnie z założeniami odbyła suborbitalny lot, ale także dotarła do granicy kosmosu. Jest nią tzw. linia Kármána rozciągająca się 100 km nad Ziemią , oddzielająca umownie ziemską atmosferę od przestrzeni kosmicznej.

Rakieta ILR-33 BURSZTYN 2K jest dwustopniowa, ma 5 metrów długości i średnicę 23 cm. Podczas lotu rozpędza się do 1,4 km/s, a jej konstruktorzy zakładają, że może dolecieć na wysokość 100 km. Jak dowiódł przeprowadzony w Norwegii test, wartość ta została osiągnięta .

Sukces polskiej rakiety ma duże znaczenie: ziemska atmosfera jest dobrze zbadana do wysokości około 30 km, do której docierają balony stratosferyczne ze sprzętem naukowym. Dobrze zbadana jest także przestrzeń od ok. 200 km nad Ziemią, gdzie przebiegają najniższe orbity satelitów.