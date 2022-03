Francja wspiera Ukrainę. Wyśle jej pociski przeciwpancerne Milan

Milan to nazwa systemu kierowanych pocisków przeciwpancernych o zasięgu od 400 do 2000 m. Jest to broń drugiej generacji opracowana przez francusko-niemieckie konsorcjum Euromissile. Za jej produkcję odpowiada natomiast MBDA Missile systems – europejski koncern zbrojeniowy specjalizujący się w tworzeniu broni rakietowej.