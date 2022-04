Kolejny etap wojny w Ukrainie. Eksperci wskazują, jak będzie wyglądał

Po tym jak wojskom rosyjskim nie udało się osiągnąć głównych celów w Ukrainie, Kreml postanowił skupić się na walkach we wschodniej części kraju. Zdaniem ekspertów cytowanych przez The War Zone, walki w Donbasie przybiorą inną formę niż ta, którą mogliśmy obserwować do tej pory. Zmiana dotyczy nie tylko rosyjskiej doktryny, ale także użycia zaawansowanych technologii wojskowych.