Ta broń miała zwalczać lotnictwo Ukrainy. Doszczętnie ją zniszczono

Jak pisaliśmy na łamach WP Tech , Ukraińcy niedawno przejęli elementy należące do dwóch różnych zestawów wspomnianego systemu. 9K37 Buk jest kompleksem kierowanych rakiet ziemia–powietrze. System powstał pod koniec lat 70., a jego podstawowym zadaniem jest zwalczanie samolotów, śmigłowców i pocisków manewrujących.

Chociaż Buk miał w założeniu Rosjan zniwelować ich dotychczasowe straty, w przestrzeni medialnej pojawiają się co jakiś czas doniesienia o skutecznym przechwyceniu lub zniszczeniu tych systemów przez ukraińskich żołnierzy. Obrońcy nie bez powodu traktują zadanie zneutralizowania tej broni priorytetowo - 9K37 Buk dysponuje możliwościami, które pozwalają narobić tej broni wiele szkód.

Wersja M1-2 może razić cele z odległości do 35 km i na pułapie 22 km; najnowsza wersja sytemu o nazwie Buk-M3 korzysta natomiast z rakiet zdolnych dosięgnąć wskazane obiekty na dystansie do 70 km oraz na wysokości do 25 km (zdaniem Rosjan – nawet 35 km).