Gigant i rekordzista. USS Dwight D. Eisenhower popłynie w stronę Izraela

Stany Zjednoczone to jedno z państw, które najbardziej stanowczo zareagowały na atak Hamasu . Nie tylko wyraźnie opowiedziały się po stronie Izraela, ale też zadeklarowały konkretne wsparcie. Poza wysłaniem amunicji oraz zapowiedzią podarowania broni, w okolice izraelskiego wybrzeża przekierowano morską grupę uderzeniową składającą się z największego lotniskowca na świecie oraz kilku towarzyszących mu niszczycieli . Na tym najwyraźniej nie koniec, a USS Dwight D. Eisenhower, chociaż jest starszy od USS Gerald R. Ford, też imponuje.

USS Dwight D. Eisenhower to drugi okręt typu Nimitz, serii tzw. superlotniskowców z napędem atomowym określanych jako symbol potęgi militarnej Stanów Zjednoczonych. Został zwodowany w 1975 r., a do służby wszedł w 1977 r. i znajduje się w niej do dziś biorąc udział w kolejnych misjach.