Pierwsze takie nagranie rosyjskiego Su‑30SM2. Przenosi potężną broń

Su-30SM2 sam w sobie nie jest rewolucją, ponieważ podobnie jak Su-35S jest on ewolucją oblatanego pod koniec lat 80. XX wieku samolotu myśliwskiego Su-27. Mamy tutaj do czynienia z ponad 18-tonową (masa startowa) dwusilnikową jednomiejscową maszyną głównie przeznaczoną do wywalczenia przewagi w powietrzu, ale mającą też możliwość atakowania celów naziemnych. Poza działkiem GSh-30-1 kal. 30 mm samolot dysponuje 12 pylonami do przenoszenia uzbrojenia.