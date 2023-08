Pierwsza taka strata Rosjan. Mają tych systemów tylko parę

Ukraińcom udało się upolować bardzo rzadki radar 9S36M będący częścią systemu przeciwlotniczego Buk-M3. Jest to bardzo bolesna strata, ponieważ według raportu The Military Balance 2021 Rosja w 2020 r. dysponowała 60 systemami tego typu. Normalnie w Rosji na jeden radar przypada do 6 wyrzutni, toteż zniszczony przez Ukraińców radar kosztujący 40 mln dolarów jest jednym z nielicznych egzemplarzy.