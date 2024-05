Brytyjskie czołgi nie dały rady. Ukraińcy wykorzystali polskie maszyny

W marcu pojawił się raport, z którego wynikało, że brytyjskie czołgi Challenger 2 mają problemy z poruszaniem się w trudnym terenie , a błoto jest dla nich przeszkodą niemal nie do pokonania. - Największym problemem Challengera 2 w Ukrainie jest grzęźnięcie w błocie - komentowali brytyjscy dziennikarze po rozmowach z ukraińskimi żołnierzami.

Do podobnych sytuacji nie dochodzi podczas używania czołgów PT-91 Twardy , które Ukraińcy otrzymali z Polski. Na nowym nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych można zobaczyć te maszyny poruszające się gdzieś w okolicach głównej linii frontu. Chociaż trasa przejazdu nie przypomina drogi, a raczej rzekę błota, polskie czołgi pokonują ją bez trudu .

PT-91 Twardy to czołg opracowany w latach 90. XX wieku. Nie powstał jako zupełnie nowa konstrukcja, ale jako modernizacja rosyjskiego T-72. Łącznie wyprodukowano niespełna 300 sztuk, które trafiły do wyłącznie trzech państw. Przez lata jedynymi użytkownikami PT-91 Twardy były Polska oraz Malezja, z czasem dołączyła do nich Ukraina, która otrzymała kilkadziesiąt PT-91 Twardy w ramach wsparcia z naszego kraju.