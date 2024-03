Paletowy system antydronowy. Został zaprojektowany w Polsce

Odpowiedzią są tutaj specjalnie zaprojektowane do zwalczania takich obiektów radary, które następnie można sparować z różnego rodzaju uzbrojeniem. Mogą to być pociski rakietowe, ale nie jest to optymalne kosztowo rozwiązanie do zwalczania dronów kosztujących czasem nawet nie kilkadziesiąt tys. dolarów, tylko kilka tys. dolarów.