Oszacowali straty Rosjan w Ukrainie. Zimny prysznic dla Kremla

Chociaż wojna w Ukrainie komentowana jest często pod kątem zachodniego sprzętu dostarczanego armii obrońców czy rosnącego znaczenia dronów, niezmiennie to właśnie artyleria bywa określana "bogiem wojny" . Różnego rodzaju systemy są wykorzystywane przez obydwie strony toczącego się konfliktu. W przypadku Rosjan najczęściej są to sprzęty, które zostały wyprodukowane jeszcze w czasach Związku Radzieckiego . Mimo tego większość z nich jest groźna i zapewnia znaczną siłę rażenia.

Z ogólnodostępnych informacji oraz systematycznie pojawiających się raportów dotyczących rosyjskich strat wynika, że najczęściej tracą systemy 2S1 Goździk, 2S3 Akacja i 2S5 Hiacynt. W pierwszym wykorzystywane są pociski kal. 122 mm, które mają maksymalną donośność ok. 15 km. Dwa kolejne bazują już na armacie kal. 152 mm i mogą razić cele oddalone odpowiednio o ok. 18 km i 28 km.

Ciężka artyleria wykorzystywana przez Rosjan to przede wszystkim 2S7 Pion , która w ostatnich tygodniach niemal zniknęła z frontu . To efekt udanych akcji Ukraińców związanych z eliminowaniem takiego sprzętu oraz problemów Rosjan z dostarczaniem egzemplarzy zastępczych.

2S7 Pion to systemy artyleryjskie, które skonstruowano na początku lat 70. XX w. Wyróżniają się zasięgiem dochodzącym do ok. 40 km, co pozwala zestawiać je ze sprzętem NATO. W przypadku pocisków z dopalaczem rakietowym zasięg jeszcze się zwiększa, do nawet 50 km. Dodatkowo 2S7 Pion wyróżnia się obsługą pocisków kal. 203 mm zapewniających ogromną siłę rażenia.