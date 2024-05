Wstydliwy problem Rosjan. Coś się dzieje z ich najlepszymi czołgami

Ukraińcom udało się zniszczyć już wiele egzemplarzy T-90M. Większość udanych ataków została zarejestrowana na materiałach wideo, na których często pojawiają się podobne ujęcia z obracającą się w niekontrolowany sposób wieżą rosyjskiego czołgu. Niektórzy dziennikarze i analitycy nazywają to "syndromem obracającej się wieży", co nie tylko uniemożliwia walkę, ale w większości przypadków nawet bezpieczną ewakuację z pola walki. W efekcie T-90M są często porzucane, co daje Ukraińcom okazję do ich "dobijania", najczęściej poprzez zrzucanie granatów z dronów.