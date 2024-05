Ciężka artyleria Rosjan zniknęła z frontu. Co się dzieje?

W tym miejscu trzeba zaznaczyć że w magazynach w Rosji pozostaje już nie więcej niż ok. 100 sztuk 2S7 Pion nadających się do renowacji. Jednocześnie, jak podkreśla Ołeksandr Kowalenko, ich naprawy są czasochłonne i kosztowne. Rosjanie decydują się na to, ponieważ 2S7 Pion zapewnia duży zasięg i znaczną siłę rażenia (z racji pocisków kal. 203 mm). Niewykluczone, że w związku z tym Moskwa zwróci się o pomoc do swoich najwierniejszych sojuszników.