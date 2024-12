Okręt podwodny zasilany spirytusem. Nowa jednostka typu S‑80 Plus z Hiszpanii

Hiszpański okręt podwodny typu S-80 Plus, Cosme García, został – jako pierwsza z serii czterech jednostek - wyposażony w napęd niezależny od powietrza (AIP). Okręty tego typu są wymieniane na krótkie liście k andydatów do programu Orka .

Hiszpania modernizuje swoją flotę podwodną, zastępując okręty typu Agosta czterema jednostkami typu S-80 Plus. Jeden z nowych okrętów został już przyjęty do służby, a trzy pozostałe są budowane.

Na jednym z nich – trzecim z serii okręcie Cosme Garcia – producent zamontował innowacyjny napęd niezależny od powietrza o nazwie BEST (Bio-Ethanol Stealth Technology), o czym informuje serwis Defence 24. Dwa pierwsze okręty zostaną wyposażone w AIP po pięciu latach eksploatacji.

Jako źródło zasilania BEST wykorzystuje spirytus (bioetanol), z którego pozyskiwany jest wodór trafiający do ogniw paliwowych o łącznej mocy 300 kW. Wytwarzana w ten sposób energia elektryczna pozwala okrętowi – zdaniem producenta – na możliwość działania bez dostępu do powietrza atmosferycznego przez nawet 21 dni.

Problemy z S-80 Plus

Budowane przez koncern Navantia okręty typu S-80 Plus to pierwsze pełnomorskie okręty podwodne, w całości zaprojektowane i zbudowane w Hiszpanii po II wojnie światowej. Pierwotny projekt tych jednostek okazał się wadliwy – masa okrętów była za duża o nawet 100 ton, co zagrażało ich pływalności.

Problem rozwiązano, wydłużając kadłub z 71 do ponad 81 metrów poprzez dodanie niemal 10-metrowego segmentu, co pociągnęło za sobą zmianę nazwy z S-80 na S-80 Plus. Wydłużenie kadłuba sprawiło, że wzrosła wyporność - okręty typu S-80 Plus należą do największych jednostek z konwencjonalnym napędem na świecie.

W aktualnej wersji okręty typu S-80 Plus mają nieco ponad 81 metrów długości i wypierają pod wodą niemal 3 tys. ton. Ich zasięg szacowany jest na 5 tys. mil morskich, a załogę stanowi 32 oficerów i marynarzy. Poza nimi na okręcie może przebywać także do ośmiu żołnierzy jednostek specjalnych.

Okręty bez pocisków manewrujących

Uzbrojenie okrętów typu S-80 Plus stanowią ciężkie torpedy DM2A4, wystrzeliwane z sześciu wyrzutni, pociski przeciowokrętowe UGM-84 Sub-Harpoon oraz miny SAES.

Mimo wcześniejszych planów, hiszpańskie jednostki nie są uzbrojone w pociski manewrujące UGM-109 Tomahawk. Choć Madryt zrezygnował z ich zakupu, okręty są dostosowane do ewentualnego przenoszenia tej broni w przyszłości.

Łukasz Michalik, dziennikarz Wirtualnej Polski