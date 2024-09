Wydają na zbrojenia najmniej w NATO. Teraz mają duże problemy

S-81 Isaac Peral cechuje się długością ok. 80 m oraz wypornością ok. 3 tys. t. Jest w stanie osiągać prędkość do 22 węzłów. Załogę stanowi 32 marynarzy, a uzbrojenie m.in. sześć wyrzutni torpedowych kal. 533 mm.

Na początku br. minister obrony Margarita Robles wyraziła swoje zaniepokojenie opóźnieniami w produkcji i wezwała firmę do przyspieszenia tempa prac. Jak informują źródła "El Mundo", obecnie nie jest znana dokładna data dostawy kolejnych Dragonów. Są to maszyny mogące rozwiać prędkość do ok. 100 km/h. Ich uzbrojenie stanowi wieża Guardian 30 z armatą automatyczną kal. 30 mm.