Odmawiają Ukrainie. Mocarstwo pozostaje nieugięte

Jak twierdzi jeden z największych południowokoreańskich kanałów telewizyjnych, SBS News, Seul pozostaje sojusznikiem Ukrainy, ale chce nadal ograniczać się do wsparcia, która nie wiąże się z przekazywaniem sprzętu wojskowego. Ukraińskie media od miesięcy postrzegają Koreę Południową jako państwo, którego włączenie się do wojny mogłoby wpłynąć na jej przebieg. Wynika to z bardzo bogatego arsenału tego azjatyckiego kraju (według zestawienia Global Firepower dysponuje on piątą najpotężniejszą armią świata). Liczono, że Seul może zmienić dotychczasowe podejście pod wpływem zacieśniającej się współpracy na linii Moskwa-Pjongjang.