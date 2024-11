Tajemniczy kontrakt USA. Ukraińcy patrzą z niepokojem

Przypominana jest sytuacja z 2023 r., kiedy za zgodą Stanów Zjednoczonych 24 myśliwce F-16 wycofane ze służby w duńskiej armii trafiły do Argentyny . Na łamach Defence Express zaznaczono, że najnowsze doniesienia "nie brzmią pozytywnie dla Ukrainy".

Kolumbia miała otrzymać ofertę związaną z ośmioma używanymi F-16 w wersjach z pakietami MLU (Mid-Life Update), czyli takich, jakie "koalicja lotnicza" zobowiązała się dostarczać do Ukrainy.

Dzięki MLU myśliwce F-16 otrzymały m.in. modyfikację awioniki i lepszy radar z aktywnym skanowaniem fazowym, a także zostały dostosowane do korzystania z bardziej różnorodnego arsenału, m.in. z pocisków AIM-120 AMRAAM o zasięgu nawet ponad 100 km.

F-16, których produkcja rozpoczęła się w 1976 r. są myśliwcami znacznie przeważającymi możliwościami to, czym przed wybuchem wojny dysponowało ukraińskie lotnictwo. Maszyny produkowane przez koncern Lockheed Martin cechują się długością niemal 15 m i możliwością rozwijania prędkości do 2 Ma (ponad 2100 km/h). Jeden z ukraińskich pilotów opisując wrażenia z użytkowania F-16 stwierdził w wywiadzie dla CNN, że są to myśliwce precyzyjne jak "szwajcarski scyzoryk".