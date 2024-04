Pomagają Rosji na całego. Amerykański generał wyjaśnił, dlaczego to robią

Pomoc Rosji daje rzadką okazję do przetestowania broni w warunkach realnego konfliktu zbrojnego. Uzyskane w ten sposób informacje na temat kwestii technicznych sprzętu i amunicji są znacznie cenniejsze niż informacje gromadzone na bazie testów.

Ukraińcy od wielu miesięcy alarmują, iż Korea Północna jest wielkim sojusznikiem Rosji i dostarcza jej broń na masową skalę. "Jakkolwiek absurdalnie by to nie zabrzmiało, wydaje się, że Korea Północna jest dla Rosji skuteczniejszym partnerem niż dla nas przyjaciele z Zachodu, którzy dostarczają amunicję artyleryjską" – mówił na początku br. minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba. Jakby tego było mało, systematycznie rozszerza się zakres pomocy, jaka płynie z tego azjatyckiego państwa do Rosji.