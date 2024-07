Odebrali Rosjanom ich najlepszy sprzęt. Mówią, co z nim zrobią

Armie obu stron konfliktu regularnie tracą na froncie kolejne maszyny. W większości przypadków jest to wynik szturmów realizowanych w kierunku pozycji przeciwnika. Niekiedy jednak sprzęt militarny nie jest niszczony, a zdobywany przez wroga jako trofeum.

Teraz Ukraińcy z 68. Oddzielnej Brygady Myśliwskiej chwalą się podobnym sukcesem. Znów udało im się zdobyć jako trofeum najlepszą maszynę z rosyjskiego arsenału , czołg T-90M Proryw – i do tego w niemal nienaruszonym stanie. Poza tym, żołnierzom ze wspomnianej brygady niedługo później udało się odebrać Rosjanom kolejne dwie maszyny – T-80 i BMP-2. Jak twierdzą wojacy odpowiedzialni za przeprowadzenie akcji, "teraz te trofea bezlitośnie zniszczą swoich poprzednich właścicieli" .

Jak dokładnie doszło do przejęcia T-90M Proryw w Ukrainie? Wojskowi wyjaśniają, że Rosjanie w zasadzie sami uciekli z pola bitwy . "Czołg poprowadził szarżę, która zakończyła się dla niego kompletnym fiaskiem. Załoga T-90 zostawiła swój najnowszy wóz na polu bitwy i po prostu uciekła" – czytamy na Facebooku grupy. W dalszej kolejności ukraiński kierowca-mechanik postanowił dotrzeć do porzuconego czołgu "i już nim wrócił".

Przypomnijmy, że czołg T-90M Proryw to w zasadzie konstrukcja, która już w trakcie ubiegłorocznych badań prowadzonych przez Ukraińców została określona "porażką zamiast przełomu". Wynikało to m.in. z identyfikacji w konstrukcji zużytych części, braku niektórych elementów etc. Mimo wszystko jednak T-90M jest maszyną, która stanowi realne zagrożenie dla zachodnich broni wykorzystywanych przez Ukraińców.