Jedną z takich sytuacji pokazali w ostatnich dniach Ukraińcy. Na nagraniu publikowanym m.in. przez profil Ukrainian Front na platformie X armia obrońców chwali się zdobytym czołgiem T-72B3 należącym wcześniej do rosyjskich sił zbrojnych. Teraz ta rosyjska broń będzie wykorzystana do niszczenia Rosjan. Jednocześnie to nie pierwszy raz, kiedy Ukraińcy zdobywają T-72B3. Podobny incydent miał miejsce w kwietniu 2024 r., kiedy to 12. Brygada Specjalnego Przeznaczenia "Azow" przejęła cenny czołg z jeszcze cenniejszymi systemami walki elektronicznej.