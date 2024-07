"To nie jest pomyłka". Wojsko chce fabryki bunkrów

Wiceminister obrony Paweł Bejda zapowiedział podczas konferencji w siedzibie Sztabu Generalnego Wojska Polskiego zamiar pozyskania tzw. fabryki bunkrów, czyli maszyny służącej do budowy bunkrów, schronów i różnego rodzaju obiektów inżynieryjnych. To plan związany z rozwojem projektu Tarcza Wschód.

– Wyspecyfikowanie pilnej potrzeby operacyjnej pozyskania Ultimate Building Machine. Krótko mówiąc, polska nazwa: fabryka bunkrów – ogłosił Bejda podczas środowej konferencji w towarzystwie wiceszefa MON Cezarego Tomczyka oraz szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesława Kukuły.

Pilna potrzeba wojska

– To nie jest pomyłka. Chcemy w pilnej potrzebie operacyjnej pozyskać tę maszynę, która już generalnie służy w armii amerykańskiej. To jest maszyna, która będzie wyrzucała z siebie elementy do budowy bunkrów, do budowy schronów i do budowy różnego rodzaju obiektów inżynieryjnych. Będzie wykorzystana w Tarczy Wschód – wyjaśnił Paweł Bejda. Wiceminister obrony zaznacza jednak, że wspomniane zadania nie będą jedynymi, które ma realizować maszyna Ultimate Building Machine (UBM).

Konferencja z udziałem Bejdy w siedzibie Sztabu Generalnego WP © Licencjodawca

– Tę maszynę będziemy chcieli wykorzystać do elementów obrony cywilnej. Między innymi do budowy schronów, które będą budowane w następnych etapach w programie związanym z ustawą o obronie cywilnej – dodał Bejda. Czym w zasadzie jest UBM?

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Maszyna do budowy bunkrów i nie tylko

Wspomniana przez wiceministra Ultimate Building Machine, czyli tzw. fabryka bunkrów, to w zasadzie sprzęt, który tworzy półprodukty do budowy właściwych konstrukcji. Jak podaje portal MIC Industries, UBM to urządzenie na trakcji kołowej, które w krótkim czasie pozwala produkować elementy do budowy trwałych konstrukcji. Jest wygodna w obsłudze, co przede wszystkim zawdzięcza możliwości transportowania w zestawie z ciężarówką.

Ultimate Building Machine © nlc.com.pk

"To opatentowana, najnowocześniejsza technologia wykorzystująca zintegrowany mikroprocesor do produkcji unikalnych struktur w różnych projektach, które nie wymagają belek, kratownic, kolumn, śrub. Dodatkowo UBM jest zintegrowana z technologią do zdalnego programowania, co pozwala produkować niezbędne komponenty z odległości.

Poza wspomnianą maszyną Ultimate Building Machine, warto dodać, iż w Polsce już od dawna znajdują się inne nowoczesne konstrukcje umożliwiające szybkie budowanie umocnień. Jedną z nich jest system hesco-bastion, a w zasadzie Hesco MIL-R. Technologia pozwala budować wzmocnienia ze szczelnych segmentów, które następnie – według potrzeb – są wypełniane np. piaskiem.

To rozwiązanie, którego głównymi zaletami są modułowość, dowolne formowanie konstrukcji, łatwe i szybkie napełnianie, a poza tym – co najważniejsze – wysoka odporność na oddziaływanie broni małokalibrowej oraz pocisków armatnich.

Zobacz także : Polska wyśle 150 wozów na granicę. Mamy komentarz wojska

Norbert Garbarek, dziennikarz Wirtualnej Polski