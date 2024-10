O włos od tragedii. Skrajna nieodpowiedzialność rosyjskiego pilota

"Postępowanie pilota jednego z rosyjskich Su-35 było niebezpieczne, nieprofesjonalne i zagrażało wszystkim – to nie jest coś, co można zobaczyć w profesjonalnych siłach powietrznych" – skomentował generał Gregory Guillot.

Jak wyjaśniał Łukasz Michalik, dziennikarz Wirtualnej Polski, Su‑35 to najnowocześniejszy, seryjny samolot wielozadaniowy Rosji. To dwusilnikowy myśliwiec wielozadaniowy, który wszedł do służby w 2014 r. Mierzy 21,6 m długości oraz 15,3 m rozpiętości skrzydeł. Waży ok. 19 t i jest przystosowany do zwalczania celów powietrznych, a także obiektów na ziemi i na morzu.