Odebrali Rosjanom kilkanaście czołgów. Dlaczego Ukraińcy z nich nie korzystają?

Jak zauważono na łamach portalu Defense Express specjalizującego się w tematyce militarnej, pojawienie się zdobycznych czołgów T-62 w ukraińskiej służbie jest rzadkim widokiem, co czyni te zdjęcia bardzo interesującymi. Zgodnie z dołączonymi do nich informacjami, załogi "przygotowują te czołgi T-62 do potencjalnego użycia bojowego przeciwko siłom rosyjskim". Zdaniem analityków ukraińskiego portalu uzasadnia to widoczne modyfikacje.