Prawda wyszła na jaw. Chcieli odkupić F‑16, ale nie dla Ukrainy

"W obliczu problemów związanych z zaopatrzeniem z Grecji, skorzystaliśmy z planu Sił Powietrznych USA dotyczących wycofania ponad 30 samolotów F-16 o czasie lotu od 2000 do 3000 godzin. Doprowadziło to do udanej umowy o transferze 30 takich samolotów, z których 12 zostało przeznaczonych specjalnie dla VFC-13" – powiedział Traver Fordham, dyrektor wykonawczy VFC-13 cytowany przez portal Alert5.

Grecja zdecydowała się wycofać ze służby ponad 30 myśliwców F-16 w wersjach F-16C (jednomiejscowe) oraz F-16D (dwumiejscowe). Jak wyjaśniała Karolina Modzelewska, dziennikarka Wirtualnej Polski, to maszyny pozyskane pod koniec lat 80., które w drugiej połowie lat 90. przeszły modernizację, która pozwoliła wydłużyć ich żywotność z 4000 do 8000 godzin lotu .

Są one w stanie rozwijać prędkość do 2 Ma (ponad 2 tys. km/h) i operować na pułapie do 15 tys. m. Mierzą prawie 15 m długości, a ich masa startowa sięga prawie 17 t. Przenoszone uzbrojenie może ważyć do 7 t i obejmować m.in. pociski rakietowe AIM-9 Sidewinder, AIM-120 AMRAAM, Python-4, AGM-65 Maverick, AGM-88 HARM czy Penguin, a także bomby. W standardzie producent montował sześciolufowe działko kal. 20 mm.