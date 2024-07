Korea Północna z głowicami MIRV. Mogą pokonać tarczę antyrakietową

Już wówczas Hwasong-18 zwrócił na siebie uwagę gabarytami. Ma długość ok. 27 metrów i średnicę nieco przekraczającą 2 metry. Masa pocisku jest szacowana na 60 ton. To największy (choć Hwasong-17 jest prawdopodobnie cięższy) międzykontynentalny pocisk balistyczny, wystrzeliwany z mobilnej wyrzutni (TEL – transporter erector launcher).

W praktyce oznacza to, że gotowy do startu pocisk może być przechowywany w bezpiecznym miejscu i wyjechać ze schronu na krótko przed startem. Skraca to czas na wykrycie próby odpalenia i ewentualną reakcję. Co więcej, opanowanie budowy rakiet balistycznych na paliwo stałe otwiera Korei Północnej drogę do budowy pocisków, wystrzeliwanych z okrętów podwodnych.