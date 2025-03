Tak Moskwa szkoli żołnierzy Pjongjangu. Zły znak dla Ukrainy i świata

Według informacji południowokoreańskiej agencji wywiadowczej (NIS), żołnierze z Pjongjangu, którzy zostali wysłani do walki przeciwko Ukrainie, zdobywają wiedzę na temat taktyki oraz obsługi dronów. Agencja Yonhap podała, że może to wskazywać również na planowaną przez Moskwę i Pjongjang współpracę w zakresie technologii bezzałogowych statków powietrznych. Żołnierze Kima najwyraźniej przygotowują się też do zmiany sposobu walki w obwodzie kurskim.