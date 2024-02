Nietypowy rosyjski BMP‑2. Załoga sięgnęła po naturę jako ochronę

Rosjanie już od początku wojny byli skłonni wykorzystywać drewno jako formę ochrony. Już podczas tzw. epizodu kijowskiego używali drewna jako ochrony dla chłodnic ciężarówek przed ostrzałem z broni strzeleckiej. W teorii takie rozwiązanie miało na celu zwiększenie ochrony chłodnicy, ale z drugiej strony ograniczało przepływ powietrza do niej, co prowadziło do przegrzewania się silnika.

Wykorzystanie drewna jako pancerza nie jest jednak optymalnym rozwiązaniem, ponieważ zapewnia zbyt niską relację ochrony do masy. Mimo to, w pewnych sytuacjach może okazać się skuteczne. Deski będą bezużyteczne w starciu np. z pociskami wystrzelonymi z karabinów maszynowych lub armat automatycznych, ale mogą pomóc w przypadku głowic kumulacyjnych.

Deski widoczne na zdjęciu wydają się też za cienkie, by spełniały swoją rolę, i jedyne, co zapewniają, to dodatkowy balast negatywnie wpływający na mobilność BMP-2. Z czasem może to prowadzić do szybszego zużycia się elementów zawieszenia.