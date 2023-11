Belgowie testują nowy sposób walki z dronami. Będą do nich strzelać jak do kaczek

Skorzystanie ze strzelby w przypadku zwalczania niewielkich dronów nie powinno dziwić – to broń powszechnie stosowana podczas konkurencji sportowych polegających na strzelaniu do rzutek, a także podczas polowań na ptaki.

To broń kalibru 12 (18,2 mm), którą można załadować nabojami o długości 70 i 76 mm. Poszukując optymalnej strzelby dla wojska, Amerykanie doszli do wniosku, że w rękach żołnierzy najlepiej sprawdzi się broń samopowtarzalna, która nie wymaga ręcznego przeładowania po każdym strzale.

Broń jest wyposażona m.in. w teleskopową kolbę, chwyt pistoletowy i szynę montażową Picatinny, pozwalającą na dołączanie różnych akcesoriów – w przypadku Benelli M4 Super 90 ze względu na swoje położenie służy do montażu dodatkowych przyrządów celowniczych, jak kolimator .

Pomysł, aby do walki z dronami wykorzystać powszechnie dostępną broń strzelecką, nie jest nowy. W poprzednim roku przedstawiła go także firma SmartShooter, która do zwalczania dronów chce wykorzystać najpowszechniejszą obecnie broń żołnierzy piechoty, czyli karabinki automatyczne.