Niemiecki koncern chce zbudować w Ukrainie fabrykę. Produkowałaby czołgi

Armin Papperger argumentuje, że Ukraina do zwycięstwa nad Rosją potrzebuje przynajmniej 800 czołgów i nawet teoretyczne rozbrojenie Bundeswehry dałoby Ukrainie tylko 300 nowoczesnych Leopardów 2 . Z tego względu umieszczenie na terenie Ukrainy zakładu zdolnego produkować 400 czołgów rocznie jest opcją wartą rozważenia. Oczywiście ten musiałby być chroniony przysłowiowym parasolem warstwowej obrony przeciwlotniczej i antyrakietowej, ale byłoby to wykonalne.

KF41 Lynx został zaprezentowany w 2018 roku i jak dotąd został zakupiony przez Węgry. Producent zachwala Lynxa jako bardziej ekonomiczną w zakupie i użytkowaniu Pumę oraz to, że Lynx jest oparty na już sprawdzonych rozwiązaniach. Rheinmetall będący współproducentem Pumy po prostu wziął stamtąd najlepsze rozwiązania i zaadaptował je w swojej platformie bez konieczności spełniania różnych czasem trudnych do zrozumienia biurokratycznych wytycznych.

Jest to gąsienicowa platforma o masie 35- 50 ton w zależności od zastosowania dysponująca silnikiem o mocy 1140 KM mogąca oprócz trzech członków załogi transportować ośmiu żołnierzy. Uzbrojenie oraz opancerzenie jest modułowe, ale w najcięższym wariancie przedstawiciel Rheinmetalla podczas targów MSPO zachwalał go jako jeden z najlepiej opancerzonych bojowych wozów piechoty świata co stawia go na równi z CV90.