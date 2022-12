W takich sytuacjach niezbędne są pojazdy zabezpieczenia technicznego o odpowiednich możliwościach. Abramsy w nowszych wersjach to bardzo ciężkie czołgi – ich masa przekracza 60 ton. Dlatego do ich obsługi konieczny jest sprzęt o odpowiednio dużej masie własnej i zdolności do podnoszenia bardzo ciężkich elementów, jak choćby czołgowa wieża czy układ napędowy.

W wersji M88A2 Hercules ma masę ponad 63 tony i wyciągarkę, zdolną do holowania pojazdu o masie 70 ton (standardowo do holowania czołgów Abrams wykorzystuje się dwa pojazdy M88). Ma także wysięgnik – składany żuraw, zdolny do podniesienia 35 ton, co przydaje się np. do podnoszenia czołgowych wież lub wymiany power-packa.