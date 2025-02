Niemcy zamówili ich tysiące. Helsing HX‑2 trafią do Ukrainy

Firma poinformowała także o ukończeniu swojej pierwszej rozproszonej fabryki na południu Niemiec zdolnej do produkcji 1000 dronów HX-2 miesięcznie. Taka wydajność w przypadku kontynuowania zakupów na rzecz Ukrainy sprawi, że Rosjanie będą mieli duże problemy. Już zaledwie kilkuosobowa grupa żołnierzy będzie mogła koordynować roje dronów uderzeniowych zdolnych atakować cele na dystansie 100 kilometrów.

Drony Helsing HX-2 to konstrukcje o masie 12 kilogramów wykorzystujące układ skrzydeł w kształcie litery X podobnie jak ma to miejsce w rosyjskich dronach Lancet-3. Niemiecki dron ma umożliwiać zwalczanie obiektów na dystansie do 100 km przy maksymalnej prędkości lotu 220 km/h zapewnianej przez cztery śmigła napędzane przez silniki elektryczne.