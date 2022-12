C.G. Haenel ukarany. Musi zniszczyć wyprodukowane karabinki CR223

Wyrok niemieckiego sądu jest pokłosiem pełnego zwrotów akcji programu System Sturmgewehr Bundeswehr, który ostatecznie zaowocował wybraniem karabinka HK416A8 jako następcy G36. Wedle portalu Soldat & Technik niemiecki sąd wyższy odrzucił możliwość odwołania do sądu federalnego, co zakończyło spór dotyczący patentu EP 2 018 508 B1 .

Wyrok nakazuje firmie C.G. Haenel z siedzibą w Suhl w Turyngii będącej częścią Caracal International należącego do koncernu EDGE Group z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich do zniszczenia zapasów magazynowych wyprodukowanych karabinków CR223. Dotyczy to też konieczności odkupienia już sprzedanych karabinków od klientów, ale aktualnie brak informacji czy ta kwestia będzie też dotyczyć innych rynków niż niemiecki.