Niemcy wrócili na polską ziemię. Patriot ponownie broni Rzeszowa

Zgodnie z deklaracjami Niemcy wrócili na wschodnią granicę Polski i przywieźli ze sobą dwie baterie systemu Patriot. Nie jest to ich pierwsza relokacja w regionie, ponieważ niemiecka bateria systemu Patriot była rozlokowana tam na przełomie 2022-2023 roku.

Niemiecki system obrony Patriot trafił do użytku w latach 80. XX wieku, a w szczytowym okresie Berlin posiadał aż 36 baterii tego systemu. Z czasem jednak, po zakończeniu zimnej wojny, znaczna część z nich została w wyniku cięć budżetowych sprzedana innym krajom, pozostawiając Niemcom tylko 12 baterii. Następnie trzy zostały podarowane Ukrainie, co zmniejszyło liczbę do 9 baterii.