Nie jeden a dwa. Tajemnicze myśliwce Chin w powietrzu

W Chinach 26 grudnia, czyli w urodziny Mao Zedonga, założyciela Chińskiej Republiki Ludowej, pokazali tajemniczy samolot od firmy Chengdu Aircraft Industry Group (CAIG), który ma być rzekomo maszyną szóstej generacji. To jednak nie wszystko, ponieważ niedługo później pojawiły się zdjęcia innej podobnej maszyny zidentyfikowanej jako dzieło Shenyang Aircraft Corporation’s (SAC) produkującej m.in. samoloty Shenyang J-11, będące rozwojową kopią rosyjskich Su-27.

Samo w sobie nie jest to niczym dziwnym, jeśli w państwie istnieje kilku producentów samolotów, jak ma to miejsce np. w USA. Chętnych na maszynę dla Sił Powietrznych Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej (PLAAF) jest dużo i przypomina to m.in. rywalizację w USA dotyczącą samolotu F-22 Raptor, gdzie konkurentami były firmy Lockheed Martin z YF-22 i duet Northrop/McDonnell Douglas z YF-23 Black Widow II.