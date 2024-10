Samolot 6. generacji. Program GCAP przyśpiesza

Politycy ogłosili również, że do końca 2024 r. ustanowiona zostanie trójstronna organizacja rządowa - GIGO (ang. GCAP International Government Organization), która będzie nadzorował rozwój myśliwców nowej generacji. Potwierdzili też plany sfinalizowania do przyszłego roku pierwszego kontraktu publiczno-prywatnego, mającego na celu rozmieszczenie samolotu do 2035 r.