Syryjska pomoc dla F‑22. Bez Syryjczyków Raptor mógłby nie powstać

Syria uratowała wprowadzenie do służby i produkcję samolotu F-22 Raptor – stwierdził amerykański Sekretarz Sił Powietrznych Frank Kendall. Podczas dyskusji zorganizowanej przez Mitchell Institute for Aerospace Studies polityk, który od lat 80. pełni różne stanowiska związane z obronnością i był zaangażowany w tworzenie wymagań dla Raptora, zdradził kulisy przyjęcia do służby tej konstrukcji.