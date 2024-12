Chiny wyprzedzają Zachód? Tajemniczy myśliwiec w powietrzu

W Chinach zauważono nowy, nieznany dotąd samolot, który przypomina koncepcyjnie myśliwce szóstej generacji. Na dostępnych nagraniach widać go w locie obok chińskiego myśliwca Chengdu J-20 piątej generacji. Szczegóły bądź nazwa nowej maszyny pozostają nieznane, ale testy w locie są dowodem, że chiński projekt myśliwca szóstej generacji jest dalece bardziej zaawansowany w przypadku USA ( NGAD ) bądź państw europejskich ( Tempest i GCAP ) będących w fazie koncepcyjnej.

Tajemnicza nowość jest dziełem Chengdu Aircraft Industry Group (CAIG), a jego design drastycznie odbiega od tego co jest obecnie stosowane. Mamy tutaj do czynienia z konstrukcją w jakieś wariacji skrzydła w układzie delta pozbawionej pionowego stabilizatora. Może to być związane z redukcją oporu aerodynamicznego.