Asteroida Bennu to obiekt potencjalnie zagrażający Ziemi. Krążąc wokół Słońca, mija ona naszą planetę co 6 lat i w 2182 roku znajdzie się z nią na kursie potencjalnie kolizyjnym. To jeden z powodów, dla których naukowcom zależy na określeniu z czego jest zbudowana. Nie bez znaczenia jest także wiek asteroidy. Szacuje się, że Bennu jest częścią obiektu, który powstał w początkach Układu Słonecznego. Jej budulec jest więc starszy niż planeta Ziemia.