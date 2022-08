Pył spoza Układu Słonecznego. Naukowcy zbadali próbki z asteroidy

Pozwoliło to naukowcom na sprawdzenie, skąd pochodzi asteroida. Wyniki ich badań mogą zaskakiwać. Okazuje się, że Ryugu to wielki, kosmiczny śmietnik. W skład asteroidy wchodzi pył spoza Układu Słonecznego . Naukowców szczególnie zaskoczyła obecność dużej ilości krzemianów , które zdają się tłumaczyć pochodzenie Ryugu.

Są one z reguły wytwarzane albo w rezultacie wybuchu supernowej , albo przez gwiazdy AGB, czyli rodzaj czerwonych olbrzymów , w których nieregularnie pojawiają się pulsy termiczne, mogące tworzyć ciężkie pierwiastki. Krzemiany z Ryugu pochodzą z jednego z tych źródeł, a więc przed trafieniem do Układu Słonecznego musiały przebyć co najmniej dziesiątki, jeśli nie setki lub tysiące lat świetlnych .

Próbki pobrane przez Hayabusę 2 to klucz do zrozumienia budowy i historii asteroid, których w Układzie Słonecznym jest niezliczona ilość. Niektóre zawierają w sobie cenne pierwiastki, a naukowcy już od lat snują plany kosmicznego górnictwa. Wyniki japońskich badań to pierwszy krok na bardzo długiej drodze do pozyskiwania surowców z asteroid.