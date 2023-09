Kapsuła wyląduje na spadochronie na pustyni w Utah, a bezzałogowa sonda kosmiczna Osiris-Rex (ang. Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification and Security – Regolith Explorer), odleci na spotkanie z inną asteroidą. Zdarzenie zostało zaplanowane na niedzielę, 24 września. NASA planuje udostępniać transmisję z lądowania m.in. za pośrednictwem mediów społecznościowych. Rozpocznie się o godz. 16:00 czasu polskiego.

Jak donosi Phys.org naukowcy spodziewają się, że uda im się pozyskać ok. 250 gramów materiałów pochodzących z asteroidy Bennu . To znacznie więcej niż materiał, który został pobrany przez Japonię z dwóch asteroid. Serwis wyjaśnia, że żadne inne państwa nie pozyskały fragmentów asteroid, czyli "zachowanych kapsuł czasu z początków Układu Słonecznego, które mogą pomóc wyjaśnić, w jaki sposób powstała Ziemia i życie".

Aby pomyślnie dostarczyć próbkę z bliskiej Ziemi asteroidy Bennu, operatorzy statku kosmicznego muszą upewnić się, że OSIRIS-REx podróżuje z odpowiednią prędkością i kierunkiem, aby uwolnić kapsułkę z próbką do atmosfery i wylądować na poligonie testowo-szkoleniowym Departamentu Obrony USA w Utah

Asteroida (101955) Bennu należy do grupy Apollo, czyli planetoid, które krążą po orbitach przecinających orbitę Ziemi, Wenus lub Merkurego. Eksperci uważają, że odkryty w 1999 r. obiekt jest pozostałością znacznie większej asteroidy, która zderzyła się z inną skałą kosmiczną. Bennu ma szerokość ok. 500 metrów i okrąża Słońce co 14 miesięcy. Zdaniem naukowców asteroida kryje w sobie pozostałości po powstaniu Układu Słonecznego 4,5 miliarda lat temu.