Uderzenie asteroidy i tsunami na 4,5 km. Prawdziwa apokalipsa

Samo uderzenie było przyczyną śmierci wielu organizmów i na naszej planecie miała miejsce prawdziwa czystka. To była prawdziwa apokalipsa, podczas której miejsce miały ogromne pożary, a nawet coś takiego jak trujące kwaśne deszcze. Przyczyną takich niesprzyjających życiu opadów było przedostanie się dużych ilości siarki do atmosfery, gdzie następnie doszło do przemiany w kwas siarkowy.

Jeszcze innym elementem tego kataklizmu było powstanie krateru o średnicy ok. 100 km, co wyrzuciło do góry gigantyczne ilości pyłu. To, co prawdopodobnie najbardziej działa na wyobraźnię, to możliwość utworzenia się tsunami na wysokość aż 4,5 km. Tego typu ściana wody malała z każdą chwilą, ale też wędrowała na imponujące odległości. W zaledwie 10 minut od powstania tsunami przebyło ponad 200 km i przy okazji zmalało do wysokości 1,5 km.