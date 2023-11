Najnowszy rosyjski okręt bez szans. Zdjęcia pokazują skalę zniszczeń

Na łamach ukraińskiego portalu Defence Express zajmującego się tematyką militarną podkreślono, że chociaż okręt utrzymał się na powierzchni, to doznał krytycznych uszkodzeń. Jednocześnie zauważono, że Ukraina stała się pierwszym krajem w historii, który zniszczył wrogi okręt rakietowy przed jego wcieleniem do służby (miało to nastąpić w grudniu br.).