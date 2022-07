Bojowy wóz piechoty Borsuk rozpoczyna testy. Te przesądzą o jego losie

Podczas gdy konkurencyjne pojazdy mają masę wynoszącą nawet czasem i ponad 40 ton czego przykładem jest niemiecka Puma, to Borsuk w bazowej wersji nie będzie mógł przekroczyć 28 ton. Odbije się to najprawdopodobniej na opancerzeniu, ale wedle aktualnej koncepcji będzie możliwe zastosowanie dodatkowych modułów opancerzenia poprawiających ochronę. Warto jednak zaznaczyć, że takim przypadku Borsuk już nie będzie zdolny do samodzielnego pokonywania przeszkód wodnych.