Najmniejszy czołg świata w Ukrainie. Służy do przewożenia potężnej broni

W wyniku wojny pojazd został przywrócony do służby w charakterze transportera przeciwpancernych pocisków kierowanych (ppk) FGM-148 Javelin . Jest to bardzo dobre wykorzystanie, ponieważ ze względu na bardzo trudne warunki zimowe w Ukrainie poruszanie się po błotnistych bezdrożach lub dogach gruntowych stanowi ogromne wyzwanie. W zasadzie w części przypadków dostawy mogą być realizowane tylko za pomocą pleców żołnierzy.

Wiesel 1 (po niemiecku łasica) został wprowadzony do służby w Bundeswehrze, ale prace nad nim trwały od lat. 70. XX wieku. Jest to unikatowy projekt na skalę światową, ponieważ mamy tutaj do czynienia z gąsienicowym pojazdem opancerzonym o masie własnej poniżej 3 ton, który w terminologii międzywojennej byłby zaliczany do grona tankietek.