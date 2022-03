Nie tylko tureckie drony. Ukraińcy korzystają z polskich FlyEye

FlyEye to zaawansowane rozwiązanie przeznaczone do realizowania bardzo różnorodnych działań. To wielozadanowy system, który może być wykorzystywany m.in. do kierowania artylerią, patrolowania granic, obserwacji pola walki oraz w akcjach poszukiwaczo-ratowniczych. Sprzęt jest używany przez polskie siły zbrojne, Straż Graniczną oraz służby mundurowe innych państw.