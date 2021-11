Myśliwiec nowej generacji. Jak będzie wyglądać przyszłość lotnictwa? [WIDEO]

Nowy filmik przedstawia hangar pełen samolotów zarówno aktualnych jak i konceptów. Dalej w tle widzimy wtaczającego się do hangaru B-2 Spirit, a w tle przelatującego B-21 Raider. Ma to swoją symbolikę, ponieważ ten drugi ma odbyć swój dziewiczy lot jeszcze w grudniu. Tymczasem wprowadzenie nowości do wyposażenia USAF nastąpi w przyszłym roku, a B-2 Spirit będą przechodzić na emeryturę.