B-21 Raider. Armia USA pokazała wizję bombowca nowej generacji

Amerykanie mają zamiar zakupić 100 sztuk tych maszyn, chociaż nie wykluczają rozszerzenia zamówienia o kolejnych 45 bombowców. Na razie nie wiadomo, kiedy B-21 Raider trafi do armii USA, ale według planów pierwsza eskadra ma wejść do służby operacyjnej w połowie lat 20. Bombowce będą stacjonować w bazie Ellsworth w Dakocie Południowej. US Air Force zakłada, że pierwszy lot Raidera odbędzie się w maju 2022 roku.