Bombowce B-1B w całej okazałości. Samoloty przyleciały do RAF Fairford [WIDEO]

We wtorek, 6 października w bazie wojskowej Royal Air Force w pobliżu miasta Fairford, w hrabstwie Gloucestershire, w Anglii, wylądowały dwa amerykańskie bombowce B-1B Lancer, a nagrania z tego wydarzenia trafiły do sieci (można je obejrzeć poniżej). B-1B Lancer to strategiczne bombowce dalekiego zasięgu, które zostały wprowadzone do służby w październiku 1986 roku. Od tego czasu maszyny przeszły wiele modernizacji, dzięki czemu nadają się do prowadzenia precyzyjnych, konwencjonalnych działań z wykorzystaniem nowoczesnego uzbrojenia armii USA.