US Army testuje budżetowe metody zwalczania dronów. Pięć podmiotów w grze

Trzecią kategorią są systemy DroneGun i DroneKiller, które wykorzystują możliwości walki elektronicznej, aby zneutralizować zagrożenie ze strony dronów. Porażone drony wrócą do miejsca startu lub zostaną zmuszone do lądowania. Są to jedyne rozwiązania niekinetyczne, a czasem przejęcie drona może być warte więcej niż jego zniszczenie.