Moździerzowa osada Rosjan zniszczona. Nie mieli szans z polską bronią

Wykorzystywane są w nich pociski popularnego w NATO kal. 155 mm . Kraby pozwalają razić cele na dystansie do ok. 37 km , a w przypadku wykorzystania zamiennej amunicji specjalnej na jeszcze większych odległościach. Wedle samych Ukraińców możliwe jest wyeliminowanie obiektów oddalonych o nawet 50 km .

Dużą zaletą armatohaubic Krab jest również mobilność. Załoga (maksymalnie 5-osobowa) wykorzystując silnik o mocy 1000 KM może rozwinąć prędkość do 30 km/h w terenie i do 60 km/h na utwardzonych drogach. Wszystko to przy gąsienicowym układzie bieżnym zapewniającym możliwość pokonywania przeszkód o wysokości do 0,8 m czy zagłębień do 1 m.