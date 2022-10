Wojska Obrony Terytorialnej z nowymi moździerzami. ZMT dostarczyło ostatnie sztuki

Nazwa LMP-2017 jest skrótem od (Lekki Moździerz Piechoty 2017) i są to lekkie konstrukcje kal. 60 mm obsługiwane przez dwóch lub w skrajnych przypadkach jednego żołnierza o masie poniżej 8 kg zdolne do prowadzenia ognia na dystansie do 1,3 km w przypadku zastosowania pocisków LM60N lub do 1,1 km dla pocisków LM60. Maksymalne ciśnienie gazów prochowych w lufie dla tego modelu to 28±2 MPa.